Sanatate· 1 min citire

Realitatea Medicală cu Nicole Păcuraru: De ce ne simțim mai bine după o plimbare?

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 10 iul. 2026, 08:36

De ce ne simțim mai bine după o simplă plimbare? Află ce efecte are mersul pe jos asupra sănătății fizice și psihice, în ediția Realitatea Medicală, cu Nicole Păcuraru.

O plimbare scurtă poate părea banală, dar efectele asupra corpului și minții sunt remarcabile.
Mișcarea stimulează circulația și crește nivelul de oxigen din organism. În același timp, creierul eliberează endorfine, substanțe asociate cu starea de bine.
Chiar și 10–15 minute de mers pot reduce stresul și îmbunătăți claritatea mentală. Este unul dintre cele mai simple moduri de a „reseta” ziua.
În plus, expunerea la lumină naturală ajută la reglarea ritmului circadian și poate îmbunătăți somnul.
Plimbările nu trebuie să fie lungi sau intense pentru a fi eficiente.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

realitatea medicalănicole păcuraru

Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News

Mai multe știri din Sanatate

Mai Multe