Risc uriaș de epidemie de rujeolă în România. Vaccinul ROR lipsește în mai multe județe

Publicat 10 iul. 2026, 08:41 Sursă Realitatea PLUS

Risc de epidemie de rujeolă în România. Dozele care protejează împotriva rujeolei lipsesc în mai multe județe, iar copiii nu mai pot fi vaccinați la timp.

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