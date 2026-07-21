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Alertă pe Marea Neagră. Un petrolier este în flăcări, după impactul cu o mină marină, la câteva zeci de kilometri de Sulina

Mina pe Marea Neagra

Mina pe Marea Neagra

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat21 iul. 2026, 08:43
Actualizat21 iul. 2026, 09:32
Sursărealitatea.net

O explozie s-a produs în noaptea de luni spre marți la bordul unui petrolier aflat în Marea Neagră, la aproximativ 40 de kilometri de Sfântu Gheorghe. Incidentul a fost confirmat chiar de către președintele Nicușor Dan. Deflagrația ar fi fost provocată de contactul cu o mină marină.

Ar fi vorba despre nava Gas Lisbon, care transportă gaz petrolier lichefiat (LPG).

Portalul de navigatie Marine traffic confirmă faptul că nava se află pe Marea Neagră și că în acest moment staționează.

Există suspiciunea că explozia ar fi fost provocată de contactul cu o mină marină, însă informația nu este, deocamdată, confirmată.

Nave ale ARSVOM au intervenit pentru salvarea echipajului și au adus la mal cele 14 persoane aflate la bord. Trei membri ai echipajului ar fi suferit răni ușoare.

Conform unei alerte de navigație, nava se află în flăcări și există pericol de explozie, motiv pentru care toate ambarcațiunile din apropiere au fost avertizate să păstreze o distanță de cel puțin trei mile marine.

Autoritățile rămân în stare de alertă și din cauza riscului ridicat de poluare.

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