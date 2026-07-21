Advertising
Social· 1 min citire
Titularizare 2026: Peste 37.000 de candidați susțin proba scrisă. Când se afișează rezultatele
Titularizare 2026
Peste 37.000 de candidați participă marți la proba scrisă a concursului național de Titularizare 2026, examenul pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau rezervate din învățământul preuniversitar.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:27ANM a emis noi avertizări de vreme severă. Cod portocaliu de ploi torențiale în mai multe județe - HARTA
- 09:51Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”
- 08:54Cum va fi vremea până la jumătatea lunii august. Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News