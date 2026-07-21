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Rezultate definitivat 2026. Ministrul Educației:”6.345 de cadre didactice au promovat examenul”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat21 iul. 2026, 09:51
SursăRealitatea.Net

Primele rezultate ale examenului de definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate, iar 6.345 de cadre didactice au promovat examenul. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Educației, Mihai Damian, care a subliniat că 40 de profesori au obținut media 10.

6.345 de cadre didactice au promovat examenul

”Rezultatele inițiale înregistrate la proba scrisă desfășurată în cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar au fost publicate la: https://definitivat.edu.ro/. 6.345 de cadre didactice au promovat examenul și, implicit, au obținut definitivarea în învățământ, cu aproximativ 10% mai multe decât anul trecut când rezultatele inițiale indicau 5.784 promovați”, a scris Mihai Dimian, pe pagina de Facebook.

Contestațiile pot fi depuse până miercuri

Ministrul interimar al Educației a ținut să precizeze faptul că 40 de cadre didactice au promovat examenul cu media 10.

”Mă bucur că tot mai mulți profesori aleg să își consolideze parcursul profesional și reușesc să dobândească dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Felicitări! Iar celor care urmează să susțină astăzi proba scrisă în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice / catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, le doresc mult succes, încredere în propriile forțe și rezultate pe măsura muncii depuse”, a transmis ministrul.Contestațiile la examenul de definitivare se depun la centrele de examen marți (până la ora 20:00) și miercuri (până la ora 12:00).

Contestațiile pot fi depuse/transmise și online prin intermediul adreselor de e-mail afișate de către inspectoratele școlare în centrele de examen în ziua susținerii probei scrise.Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe site în data de 27 iulie. La examen au fost prezenți 9.269 de candidați.

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