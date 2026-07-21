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Caravana România Suverană descinde în Piața Victoriei, MÂINE, la ora 09:00. Realitatea PLUS dă voce poporului român

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat21 iul. 2026, 15:12
SursăRealitatea PLUS

Realitatea PLUS rămâne televiziunea poporului și dă voce românilor oră de oră. Mâine, Caravana România Suverană își începe misiunea de la ora 09:00.

Îi așteptăm pe oameni în Piața Victoriei, în fața Guvernului confiscat de Ilie Bolojan de 77 de zile. Vrem să aflăm ce părere aveți despre noile tăieri pregătite în ciuda grevei generale anunțate de sindicate.

Avem și cele mai mari scumpiri din Europa. La ce renunțați pentru a vă descurca de la o lună la alta.

Așteptăm și pensionarii înșelați de statul care a înghețat ilegal veniturile, deși legea spune că pensia trebuie indexată în fiecare an, cel puțin în raport cu inflația. Așadar, nu uitați, mâine vă așteptăm la Caravana Realitatea, de la ora 9:00. 

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