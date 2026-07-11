Ancheta de la azilele lui Pașca ia amploare. Procurorii iau în calcul inclusiv exhumări

Publicat 11 iul. 2026, 16:28 Sursă Realitatea PLUS

Se extinde ancheta azilelor lui Pașca. Potrivit unor surse, se ia în calcul deshumarea cel puțin a unui beneficiar. Mai mult, procurorii ar fi descoperit mii de comprimate de sedative care ar fi fost administrate bătrânilor, deși nu aveau prescripție de la medic. Procurorii au mai descoperit că unul dintre beneficiarii centrului figura în acte decedat, însă el a fost găsit în viață. Iar fiica unui vârstnic care a petrecut doi ani în căminul din Dumbrava face dezvăluiri, conform Realitatea PLUS.

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