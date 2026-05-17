Calcule: cu cât scad salariile din cauza inflației?

Articol scris de Scris de Daniel Onescu

Inflația taie veniturile românilor, iar lunar din salariu se pierd sute de lei din cauza creșterii prețurilor! Avem cel mai accelerat ritm al scumpirilor din Uniunea Europeană, ceea ce duce la scăderea drastică a puterii de cumpărare.

Deși pe hârtie veniturile cresc, în realitatea ele scad din cauza inflației care a ajuns la 10,7%. Spre exemplu, o persoană care câştigă minimul pe economie, pierde din cauza inflației aproape 250 de lei. Cea mai mare inflație din Europa. Salariile scad indirect Rata inflației – 10,7% Salariul minim pe economie – 2.574 lei - 249 lei Salariul mediu pe economie – 5.938 lei - 575 lei Pensia medie – 2.800 lei - 271 lei SURSA: simulările experților