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"Cu bicicleta la mare" restricționează traficul în mai multe județe

"Cu bicicleta la mare" restricționează traficul în mai multe județe

"Cu bicicleta la mare" restricționează traficul în mai multe județe

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 26 mai 2023, 21:39

Atenție, șoferi!

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța anunță că, în vederea desfășurării manifestării sportive organizată pentru bicicliști,  “Cu bicicleta la mare”, sambătă 27 mai și duminică 28 mai, circulația rutiera va fi restricționată parțial pe ½ cale, dupa cum urmează:

Sambătă 27 mai, pe traseul:

-DN3, km 24+240 – Ștefanești – Lehliu – Lehliu-Gară (DN3) – DN 3, km 66+882 (intersecție cu DJ 201B) – DJ 201B – Orezu (DJ201B) – Albești (DJ201) – Ciulnița (DJ 201) – Slobozia (DJ 201 intersecție cu DN 21, km 90+700) – DN 21, km 89+690 intersecție cu DN 2A, km 66+115 – DN 2A, km 62+700 intersecție cu DN 2C, km 81+150 – Amara (DN 2C, km 73+630).

Duminica 28 mai, pe traseul:

-Amara (DN 2C, km 73+630) – DN 2C, km 81+150 intersecție cu DN 2A, km 62+700 – Slobozia (DN 2A km 66+115 intersecție cu DN 21, km 89+690 – DN 21, km 90+200 intersecție cu DJ 201 – Cosambești (DJ201) – Suditi-Saveni(DJ 201) – Țăndarei (DJ201 intersecție cu DN 2A, km 90+480) – Giurgeni – (DN2A) – Harsova- Mihail Kogălniceanu – DN2A, km 196+200( intersecție cu DN 22 km 287+456)- Lumina – DN 22, km 286+050 (intersecție cu DJ 226) – Năvodari (DJ226).

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