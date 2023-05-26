Advertising
Social· 2 min citire
"Cu bicicleta la mare" restricționează traficul în mai multe județe
"Cu bicicleta la mare" restricționează traficul în mai multe județe
Atenție, șoferi!
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 14:09Bărbat de 75 de ani din Hunedoara, reținut după ce și-a amenințat soția cu un pistol din Al Doilea Război Mondial
- 11:39Loto 6/49, Joker și Noroc, 21 iunie 2026: report de 6,4 milioane de euro. Când se publică rezultatele
- 10:03Aproape 15.000 de elevi lipsesc de pe listele Evaluării Naționale 2026
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News