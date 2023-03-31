Cum să faci o friptură de miel perfectă. Secretul este unul simplu

Fragedă și gustoasă, friptura de miel este nelipsită din meniul de Paști, este ușor de preparat, iar pentru pregătirea ei există o mulțime de rețete.

Fragedă și gustoasă, friptura de miel este nelipsită din meniul de Paști, este ușor de preparat, iar pentru pregătirea ei există o mulțime de rețete.

Friptură de miel la cuptor cu cartofi

Ingredientele necesare pentru prepararea acestei rețete sunt următoarele:

- o pulpă de miel (de obicei pulpa din spate),

- 2 kilograme de cartofi,

- 1 pahar mare vin alb

- –8 căței de usturoi,

- 50 ml ulei de măsline sau floarea-soarelui,

- o cană de apă,

- câteva crenguțe rozmarin (opțional),

- câteva crenguțe maghiran proaspăt (opțional),

- sare și piper.

Mod de preparare:

Pulpa de miel se spală foarte bine și se înțeapă din loc în loc, pe ambele părți, cu ajutorul unui cuțit și în găurile realizate se așază usturoiul. După aceasta, carne de miel se unge cu ulei, se freacă cu sare și piper și se pune într-o tavă unsă în prealabil cu ulei. Se toarnă apoi paharul de vin și cana de apă, iar pe bucata de carne se pun crenguțele de rozmarin și maghiran.

Tava se acoperă cu folie de aluminiu și se coace în cuptorul preîncălzit, în mai multe etape. Tava se scoate după ce trec aproximativ 30 de minute și friptura de miel se întoarce pe partea cealaltă. Se mai bagă la cuptor 30 de minute, după ce s-a acoperit din nou cu folia de aluminiu. Se scoate, se întoarce din nou și se pun cartofii întregi, spălați bine. Tava acoperită bine se bagă din nou la cuptor pentru 30 de minute, după ce ați mai adăugat câteva crenguțe de rozmarin și măghiran. După ce trec cele 30 de minute, se scoate folia de aluminiu de pe tavă, iar friptura de miel se mai lasă la rumenit o jumătate de oră în plus.

Dacă scade sosul din tavă, completați cu un amestec de apă călduță și vin. Este recomandat ca, la fiecare 10 minute, să ungeți pulpa de miel cu acest sos.