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Focar nou de pesta micilor rumegătoare în Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate

FOTO: Pixabay.com

FOTO: Pixabay.com

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 9 iul. 2026, 21:57

Un nou caz de pesta micilor rumegătoare a fost identificat în localitatea localitatea Viișoara, județul Mureș. Peste 800 de oi vor fi sacrificate, după ce prezența virusului a fost confirmată în urma analizelor efectuate de Laboratorul Național de Referință din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

”Turma a fost contaminată”

”Este vorba despre o exploatație cu 847 de ovine, care existau la data recoltării probelor. Între primul focar pe care l-am eradicat fix acum o lună și acesta există o legătură, erau două turme care pășunau alăturat. Turma a fost contaminată, este un număr foarte mare de mortalități, 160 de tineret ovine, miei, au murit în acest timp”, a declarat, joi, directorul adjunct al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Mureș, Lucian Goga.

Este cel de-al doilea focar de pesta micilor rumegătoare din comuna Viișoara, plus unul în județul Brașov, motiv pentru care Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a instituit carantină națională de 30 de zile pentru ovine și caprine.

Pesta micilor rumegătoare nu se transmite la om

”Aș face ape la toți crescătorii de ovine să nu facă mișcări de animale necontrolate, să nu cumpere, să nu achiziționeze ovine, să nu tundă oile, pentru că încă este pe sfârșit sezonul de tuns al oilor, deci să nu le tundă decât dânșii, și după aceea să sterilizeze instrumentarul, să nu vândă lână, să nu vândă miei, să nu vândă ovine și, de asemenea, să nu cumpere, lucru de altfel interzis de decizia Uniunii Europene”, a mai spus Lucian Goga.

Directorul adjunct al DSVSA Mureș a subliniat că virusul pestei micilor rumegătoare nu se transmite la om și nu afectează siguranța alimentelor.

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