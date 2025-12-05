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Harta PENSIILOR în austeritate. Guvernul îi taxează la sânge pe seniori
Harta PENSIILOR în austeritate. Guvernul îi taxează la sânge pe seniori
La nivel național, pensia medie a ajuns la 2775 de lei
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