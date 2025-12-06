Masacru într-un cămin de muncitori! 11 oameni au fost executați cu sânge rece, printre victime fiind și un copil de 3 ani

O tragedie fără margini a lovit sâmbătă capitala Africii de Sud, unde un grup de bărbați înarmați a luat cu asalt un cămin de muncitori din Pretoria.
Atacul s-a transformat rapid într-un adevărat carnagiu, soldat cu 11 morți și numeroși răniți. Printre cei care și-au pierdut viața se numără un copil de doar trei ani și doi adolescenți, victime nevinovate ale unei violențe extreme care a șocat întreaga țară.
Totul s-a petrecut în zorii zilei, în jurul orei 04:30, în localitatea Saulsville. Trei indivizi înarmați au dat buzna în clădire și au deschis focul la întâmplare asupra unui grup de bărbați care consumau alcool. Gloanțele nu au iertat pe nimeni, iar bilanțul este cutremurător.
Zece persoane au murit pe loc, iar a unsprezecea victimă s-a stins din viață la spital. Pe lângă cei decedați, alte 14 persoane au ajuns pe mâna medicilor cu răni grave.
Purtătoarea de cuvânt a poliției, Athlenda Mathe, a confirmat proporțiile dezastrului, precizând că s-a tras asupra a 25 de persoane în total. Ea a catalogat incidentul drept unul foarte regretabil și a menționat că forțele de ordine au fost alertate cu întârziere, abia în jurul orei 06:00 dimineața. Printre cei uciși se află și doi adolescenți de 12 și 16 ani, ale căror vieți au fost curmate brusc.
Deocamdată, motivul acestui atac sângeros rămâne un mister, iar autorii nu au fost încă prinși. Africa de Sud se confruntă cu o criminalitate ieșită din comun, statisticile arătând că zilnic sunt uciși aproximativ 63 de oameni.
Deși mulți cetățeni dețin arme legal pentru a se apăra, numărul armelor ilegale aflate în circulație este mult mai mare, alimentând violențele comise de rețelele criminale.