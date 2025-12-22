Pedepse extreme în El Salvador: membri ai temutului MS-13, condamnați la sute și chiar peste o mie de ani de închisoare

Justiția din El Salvador a pronunțat condamnări dure împotriva a zeci de membri ai gangului Mara Salvatrucha (MS-13), unii dintre aceștia primind pedepse care însumează sute de ani de detenție, iar într-un caz chiar peste 1.300 de ani de închisoare.
Sentințele fac parte din ofensiva amplă lansată de președintele Nayib Bukele împotriva criminalității organizate, relatează AFP. Începând cu luna martie 2022, autoritățile salvadoriene aplică un regim de excepție care permite arestări fără mandat, măsură adoptată în contextul luptei împotriva bandelor violente.
De atunci, peste 90.000 de persoane au fost reținute, însă aproximativ 8.000 au fost ulterior eliberate, după ce s-a stabilit că nu aveau legături cu activități infracționale, potrivit datelor oficiale.
Parchetul din El Salvador a anunțat pe platforma X că 248 de membri ai MS-13 au fost condamnați la „pedepse exemplare” pentru implicarea lor în cel puțin 43 de omucideri și 42 de dispariții de persoane, alături de alte infracțiuni grave. Autoritățile nu au precizat dacă a fost vorba despre procese colective și nici data exactă a pronunțării sentințelor.
Unul dintre inculpați, catalogat drept „terorist” de către Statele Unite, a primit o condamnare de 1.335 de ani de închisoare. Alți zece membri ai grupării au fost condamnați la pedepse cuprinse între 463 și 958 de ani, conform informațiilor furnizate de procurori.
Guvernul de la San Salvador susține că MS-13 și un alt gang notoriu, Barrio 18, sunt responsabile pentru moartea a aproximativ 200.000 de persoane în ultimele trei decenii. Printre faptele atribuite membrilor MS-13, comise între 2014 și 2022, se numără uciderea unui student și a unei fotbaliste, precum și numeroase cazuri de extorcare, amenințări și violări de domiciliu.