Advertising
Social· 1 min citire
Românii strâng cureaua: scumpirile și facturile îi lasă cu sacoșele goale. Ce spun oamenii
Publicat12 iul. 2026, 10:49
Actualizat12 iul. 2026, 10:51
SursăRealitatea PLUS
Sărăcie, scumpiri și multă amărăciune în piețele din România. În timp ce politicienii se luptă pentru funcții și țara este prinsă într-o criză politică fără sfârșit, românii duc adevărata luptă în fața tarabelor. Prețurile cresc, facturile apasă tot mai greu, iar oamenii numără fiecare leu înainte să pună ceva în sacoșă. Negocierile pentru noul guvern continuă, însă în piețe realitatea este sumbră.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 11:32Nouă înșelăciune prin telefon. Poliția Română avertizează: Nu vă retrageți economiile din bancă!
- 09:55„Apa nu iartă!” Pericolele care pot fi fatale chiar și pentru cei care știu să înoate: avertismentul IGSU
- 09:21Loto, duminică 12 iulie 2026: Trageri speciale de vară cu premii majorate la principalele categorii
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Calarasi și pe Google News