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Declarații controversate făcute de Viorel Pașca de-a lungul timpului despre pacienții din căminele de la Dumbrava
Publicat11 iul. 2026, 21:15
SursăRealitatea PLUS
De-a lungul timpului, Viorel Pașca a făcut declarații controversate despre azilele din Bihor. Acesta a recunoscut că lăsa bolnavi în fața instituțiilor statului, a susținut că unii pacienți fără discernământ se automutilează și a declarat că a primit refugiați ucraineni în căminele de la Dumbrava. Totodată, a recunoscut că a fost dat în judecată după ce a înmormântat o pacientă fără să îi anunțe familia. Atenție, urmează informații cu un puternic impact emoțional!
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