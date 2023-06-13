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Şoferii, obligaţi să folosească luminile de întâlnire în timpul zilei pe toate categoriile de drumuri
Şoferii, obligaţi să folosească luminile de întâlnire în timpul zilei pe toate categoriile de drumuri
Codrul Rutier a fost modificat cu o prevedere, potrivit căreia șoferii sunt obligați să folosească luminile
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