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Tragedie intr-o haltă din Ialomița. Un copil a fost lovit mortal de un tren

Copil lovit mortal de tren (Realitatea Ialomiteana)

Copil lovit mortal de tren (Realitatea Ialomiteana)

Realitatea de Calarasi
Scris deRealitatea de Calarasi
Publicat9 iul. 2026, 10:53
SursăRealitatea.Net

Tragedie la Halta Borcea: un de aproximativ 6–7 ani și-a pierdut viața, joi dimineață, într-un tragic accident feroviar produs în zona Halta Borcea, din județul Ialomița. Atenție, urmează informații cu un puternic ipact emoțioanl, în special pentru minori.

În jurul orei 10:00, pompierii militari din cadrul Stației Fetești au fost solicitați să intervină de urgență. La fața locului au fost mobilizate o autospecială de stingere, o ambulanță SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Ialomița.

Echipajele medicale au găsit copilul surprins de tren, însă, din nefericire, nu s-a mai putut face nimic.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs tragedia. Primele informații arată că minorul se afla în apropierea căii ferate în momentul trecerii trenului.

Cazul rămâne în atenția Parchetului și Poliției Transporturi, care investighează dacă au existat deficiențe de semnalizare sau supraveghere în zonă.

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