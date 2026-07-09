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Tragedie intr-o haltă din Ialomița. Un copil a fost lovit mortal de un tren
Copil lovit mortal de tren (Realitatea Ialomiteana)
Publicat9 iul. 2026, 10:53
SursăRealitatea.Net
Tragedie la Halta Borcea: un de aproximativ 6–7 ani și-a pierdut viața, joi dimineață, într-un tragic accident feroviar produs în zona Halta Borcea, din județul Ialomița. Atenție, urmează informații cu un puternic ipact emoțioanl, în special pentru minori.
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