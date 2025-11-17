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Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale
Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină: imaginile unui polițist din Brașov devin virale
Un cerșetor „șchiop” își revine brusc când ajunge la mașină – imaginile unui polițist din Brașov devin virale
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