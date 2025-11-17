Viktor Orbán optimist înaintea alegerilor din Ungaria: „Nu mă tem! UE este un pericol pentru noi și ne șantajează”
Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, afirmă că nu se teme de posibilitatea de a pierde viitoarele alegeri, chiar dacă se confruntă cu una dintre cele mai puternice provocări politice din ultimii aproape 20 de ani, potrivit POLITICO.
Viktor Orbán optimist înaintea alegerilor din Ungaria: „Nu mă tem! UE este un pericol pentru noi și ne șantajează”
Sondajele indică faptul că partidul său, Fidesz, aflat la guvernare fără întrerupere de 15 ani, este în urma formațiunii de opoziție Tisza, condusă de Péter Magyar.
Într-un interviu oferit lui Mathias Döpfner, CEO-ul Axel Springer, Orbán a fost întrebat dacă ar accepta rezultatul alegerilor în cazul unei înfrângeri. Liderul ungar a răspuns că are „experienţă” în opoziție și că nu este îngrijorat pentru viitorul său politic.
„Nu sunt doar deţinătorul recordului de prim-ministru, ci şi deţinătorul recordului de lider al opoziţiei”, a spus Orbán, subliniind: „Am experienţă. Am petrecut 16 ani în politică ca lider al opoziţiei” și a adăugat: „Nu vă temeţi. Ştiu cum să continui”.
Ascensiunea lui Péter Magyar în sondaje se bazează pe promisiunile acestuia de a lupta împotriva corupției și de a revigora economia Ungariei, aflată în stagnare.
Mandatele lui Viktor Orbán din ultimele decenii au fost marcate de tensiuni constante cu Bruxelles-ul, pe teme ce includ sprijinul pentru Ucraina, drepturile LGBTQ+ și sancțiunile împotriva Rusiei. Orbán a reiterat criticile sale la adresa UE, declarând: „Uniunea Europeană reprezintă un pericol pentru noi. Ne şantajează” și acuzând că „încearcă să ne sufoce economic şi financiar”.
Premierul susține că nu contracandidatul său este principalul rival, ci instituțiile europene: „Bruxelles-ul ar dori să schimbe guvernul din Ungaria. Ar dori un guvern aici, în Ungaria, aşa cum au făcut în Polonia, care să urmeze instrucţiunile venite de la Bruxelles în materie de migraţie, economie şi război”. În final, Orbán insistă: „Dar eu nu sunt genul acela de om”.
Viktor Orbán, născut în 1963 și de profesie avocat, este prim-ministrul Ungariei din 2010, după un prim mandat între 1998 și 2002. Conduce Fidesz din 2003 și a fost reales în funcția de premier în 2014, 2018 și 2022. La 29 noiembrie 2020, a devenit cel mai longeviv șef de guvern din istoria țării.