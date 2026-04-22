Futsal: United Galați câștigă finala Cupei României

22 apr. 2026, 13:08
Foto: Facebook United Galați

Echipa din Galați a trecut în finala de la Odorheiul Secuiesc de ACS West Deva cu scorul de 6-1

În finala Cupei României la fotbal în sală, în Sala Sporturilor din Odorheiu Secuiesc, ”tigrii” de la United Galați au întâlni pe ACS West Deva.

Jucătorii de la United Galati s-au impus categoric în finală cu scorul de 6-1, chiar dacă adversarii de la West Deva aveau trei internaționali moldoveni transferați în iarnă.

United Galați câștigase luni a doua semifinală din turneul final de 4, scor 8-2 chiar cu echipa gazdă, CSM Odorheiul Secuiesc, în timp ce echipa din Deva a trecut în prima semifinală de CSM Tg. Mureș, cu scorul de 4-3.

