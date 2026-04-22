David Popovici începe în forță anul: medalie de aur la Naționale și planuri mari pentru Paris
David Popovici
David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 50 de metri liber, miercuri, în cadrul Campionatului Național de înot pentru seniori, tineret și juniori, desfășurat în bazin de 50 de metri.
Sportivul român a încheiat cursa cu timpul de 22,02 secunde, devansându-i pe Patrick Sebastian Dinu, clasat pe locul al doilea (22,33), și pe Mihai Gergely, care a obținut bronzul cu 22,69.
După cursă, Popovici a declarat că această competiție marchează revenirea sa după o pauză de aproximativ opt luni și speră ca succesul să fie doar începutul unui an plin de rezultate bune.
Înotătorul a subliniat că principalul său obiectiv rămâne competiția de la Paris, menționând că își dorește să abordeze cursele cu relaxare și încredere.
Pe lângă proba de 50 de metri liber, Popovici urmează să mai concureze la 100 m, 200 m liber, dar și în probele de ștafetă, în cadrul aceleiași competiții.
