Guvernul României, în așteptare! Discuțiile pentru premier încep după Summitul B9

Consultările pentru formarea noului Guvern ar urma să înceapă imediat după încheierea Summitului B9 de la București, însă desemnarea unui nou premier ar putea fi amânată până spre finalul lunii mai, potrivit unor surse de la nivelul Administrației Prezidențiale.

Deși discuțiile politice vor fi reluate joi sau vineri la Palatul Cotroceni, imediat după summit, procesul de formare a unei majorități pare încă departe de o concluzie clară.

În paralel, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a început deja o serie de negocieri pentru conturarea unei variante de guvern minoritar. Acesta a avut întâlniri separate cu Kelemen Hunor, reprezentanți ai minorităților naționale, dar și cu membri ai opoziției, în încercarea de a construi o formulă de guvernare fără PNL, USR și AUR.

Schimbările de strategie vin după ce anunțul unei posibile apropieri între PNL și USR a complicat planurile social-democraților, determinându-i să ia în calcul mai serios scenariul unui executiv minoritar.

Potrivit acelorași surse, Sorin Grindeanu le-ar fi transmis ambasadorilor statelor membre ale Uniunii Europene că PSD își menține orientarea pro-europeană și exclude o colaborare cu AUR.

În ultimele zile, liderul PSD a continuat discuțiile politice inclusiv cu UDMR, prin Kelemen Hunor, cu reprezentantul minorităților Varujan Pambuccian, dar și cu parlamentari neafiliați.

De partea cealaltă, atât PNL, cât și USR resping ideea unor negocieri individuale cu PSD, menținând poziția că discuțiile trebuie purtate doar la nivel de alianțe politice asumate oficial.

În acest context, desemnarea noului premier rămâne incertă, iar decizia finală ar putea fi influențată decisiv de negocierile politice din următoarele săptămâni.