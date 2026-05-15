Litoralul, nepregătit înainte de sezonul estival. Investiții blocate de lipsa autorităților

Sursă: realitatea.net

Sezonul estival bate la ușă, dar multe plaje de la malul mării sunt încă departe de condițiile promise turiștilor. Operatorii reclamă lipsa apei potabile, a canalizării și a curentului electric, în timp ce autoritățile anunță controale stricte și toleranță zero pentru construcțiile ilegale. Între investiții blocate și reguli mai dure, litoralul intră într-o cursă contra cronometru înainte de startul verii.

Birocrația încurcă startul sezonul estival

Autoritățile avertizează că lipsa infrastructurii nu mai justifică improvizațiile sau construcțiile ridicate fără acte. După controalele de anul trecut, inspectorii au descoperit numeroase amenajări ilegale și instalații considerate periculoase pentru turiști.

În unele zone fără canalizare sau fără rețele complete de utilități, activitățile ar putea fi limitate doar la servicii simple.

De cealaltă parte, agenții economici acuză birocrația și spun că procedurile pentru avize durează luni întregi.