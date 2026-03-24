Pakistan se oferă să medieze negocierile între SUA și Iran. JD Vance, posibil negociator-șef

Pakistan și-a exprimat disponibilitatea de a găzdui eventuale negocieri între Statele Unite și Iran, într-o încercare de a contribui la detensionarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Anunțul a fost făcut de premierul Shehbaz Sharif, care a transmis că țara sa sprijină eforturile diplomatice aflate în desfășurare și este pregătită să faciliteze un dialog direct între cele două părți.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, liderul de la Islamabad a precizat că Pakistanul ar fi „onorat” să ofere cadrul pentru discuții, cu condiția ca atât Washingtonul, cât și Teheranul să fie de acord cu această inițiativă.

Declarația vine la scurt timp după ce oficialul pakistanez a avut o convorbire cu președintele iranian, Massoud Pezeshkian, pe fondul intensificării tensiunilor regionale.

Propunerea apare într-un moment în care administrația de la Washington încearcă să mențină deschise canalele de dialog, după ce Donald Trump a decis să amâne temporar atacurile asupra unor obiective iraniene.

În acest context, în spațiul public au apărut și speculații privind o posibilă implicare a lui JD Vance în rolul de negociator principal din partea americană, deși o confirmare oficială nu a fost anunțată până în prezent.