Autostrada A0 Nord ar putea fi gata cu șase luni mai devreme. Lotul 1 a depășit 63% execuție

Publicat 26 iun. 2026, 11:04 Sursă realitatea.net

Lotul 1 al Autostrăzii de Centură București Nord (A0 Nord), dintre Joița și Corbeanca, a atins un stadiu de execuție de aproape 63%, potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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