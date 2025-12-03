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Politica· 1 min citire
Mesajul tranșant transmis de Anca Alexandrescu, la un an de la anularea alegerilor: „Liderii de la Bruxelles erau speriați de suveraniști” – VIDEO
Mesajul tranșant transmis de Anca Alexandrescu, la un an de la anularea alegerilor: „Liderii de la Bruxelles erau speriați de suveraniști” – VIDEO
Anca Alexandrescu aruncă bomba la un an de la anularea alegerilor prezidențiale.
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