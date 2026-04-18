Sorin Grindeanu anunță „referendum intern” în PSD: Coaliție pro-UE sau Opoziție. „România a devenit neguvernabilă”

Sursă: Realitatea.net

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a lansat un atac dur la adresa partenerilor de coaliție și a schițat viitorul politic al social-democraților în contextul unei crize guvernamentale fără precedent.

Acesta a anunțat că PSD va lua luni o decizie crucială prin votul forurilor largi, subliniind că partidul nu va susține sub nicio formă un guvern minoritar sau o alianță cu AUR, singura opțiune fiind o construcție politică pro-europeană sau trecerea în opoziție.

Decizia de luni: Un vot pentru rațiune, nu pentru emoție

Sorin Grindeanu a descris situația actuală a României ca fiind una critică, punctând că „lucrurile nu mai pot continua” în formula actuală. Liderul social-democrat a subliniat necesitatea ca membrii partidului să voteze luni „rațional și lucid” în cadrul unui for larg de conducere, pentru a stabili drumul pe care cel mai important partid din România îl va urma. Acest vot este privit ca un veritabil referendum intern care va defini „noua realitate politică”, una care trebuie clarificată rapid pentru a evita prelungirea impasului în care se află țara.

Potrivit lui Grindeanu, PSD nu dorește să impună nimic partenerilor din PNL, USR sau UDMR, însă își va exercita dreptul de a decide propriul parcurs, având în vedere că reprezintă aproape jumătate din actuala coaliție de guvernare.

Critici dure la adresa „șobolănismelor” politice: „Se fură cămara cu totul”

Unul dintre cele mai dure momente ale declarației a vizat modul în care este administrat patrimoniul statului în această perioadă de instabilitate. Grindeanu a folosit termeni extrem de critici, precum „șobolănisme”, pentru a descrie încercările de a vinde acțiuni la companii profitabile, precum CEC sau Romgaz, pe ultima sută de metri a actualei guvernări.

„Toate aceste companii sunt pe plus și aduc anual dividende la buget. Să încerci să vinzi acum înseamnă să furi toată cămara cu totul”, a declarat acesta, adăugând că actualul act de guvernare a devenit incoerent și că 80% dintre români consideră că direcția actuală este una greșită.

Protocolul de guvernare și relația cu PNL și AUR

În ceea ce privește conducerea Guvernului, Sorin Grindeanu a fost clar: dacă se dorește păstrarea actualului protocol, funcția de Prim-ministru ar trebui să revină PNL până în aprilie anul viitor, urmând ca PSD să preia șefia Executivului după acea dată. Totuși, acesta nu a exclus varianta demisiei miniștrilor PSD dacă votul de luni o va cere, afirmând că nu are „nicio emoție” în acest sens.

Mai mult, liderul PSD a tranșat definitiv problema unei posibile colaborări cu partidele extremiste. „PSD nu va susține un guvern minoritar și nu va face o majoritate cu AUR”, a declarat Grindeanu, reiterând că social-democrații au doar două căi: „Ori intrăm în opoziție, ori facem parte dintr-o coaliție pro-UE. Nu există altă variantă”.

Apel la decență și priorități naționale

Finalul declarației a fost un apel la revenirea la prioritățile reale ale cetățenilor — autostrăzi, spitale și investiții — care în acest moment par a fi blocate de jocurile politice. Grindeanu a respins „lecțiile” venite de la alte partide sau actori care nu au votat niciodată PSD, cerând decență și respect pentru un partid care reprezintă o pondere semnificativă în arhitectura politică a României. Luni, după consultările cu președintele și votul intern, direcția social-democraților va deveni oficială, punând capăt speculațiilor din ultimele săptămâni.

Sorin Grindeanu, despre marea evaluare a miniștrilor PSD și numirile la parchete: „Președintele își înțelege rolul de mediator”

Prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit clarificări despre procesul de analiză a performanței guvernamentale, dar și despre modul în care s-au desfășurat numirile la vârful parchetelor. Liderul social-democrat a subliniat importanța respectării traseului constituțional și a salutat poziția de echilibru adoptată de președintele Nicolae Dan, pe care o consideră esențială pentru stabilitatea instituțională a României.

Autoevaluare riguroasă în ministerele PSD

Procesul de evaluare anunțat recent nu este doar o formalitate administrativă, ci reprezintă, în esență, un exercițiu de autoevaluare pentru social-democrați. Sorin Grindeanu a precizat că această analiză vizează exclusiv ministerele gestionate de PSD, subliniind responsabilitatea partidului față de propriul electorat.

Potrivit calendarului stabilit, săptămâna viitoare toți miniștrii formațiunii vor depune la Guvern rapoartele detaliate de activitate. „Săptămâna viitoare, toți miniștrii vor prezenta un raport de activitate la Guvern și vom face evaluarea”, a declarat Grindeanu, indicând faptul că performanța fiecărui portofoliu va fi analizată riguros pentru a stabili pașii următori ai guvernării.

Legalitate și parcurs constituțional în justiție

În ceea ce privește numirile de la vârful parchetelor, liderul PSD a respins orice speculație privind o imixtiune politică în sistemul de justiție. Acesta a subliniat că întreaga procedură a fost una tehnică și legală, respectând întru totul rigorile legii în vigoare.

Sorin Grindeanu a reamintit că nominalizările au venit în urma unui concurs public, au trecut prin filtrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și au parcurs integral traseul constituțional necesar. În opinia sa, odată finalizată această procedură legală, eventualele controverse din spațiul public nu mai pot altera legitimitatea nominalizărilor, procesul fiind unul încheiat din punct de vedere juridic.

Președintele Nicușor Dan, mediator între forțele politice

Referitor la poziția șefului statului, Sorin Grindeanu a avut cuvinte de apreciere pentru modul în care președintele Nicușor Dan gestionează relația cu forțele politice într-o perioadă tensionată. Acesta a observat o respectare strictă a rolului de mediator constituțional, esențial pentru funcționarea statului.

„Văd că își înțelege rolul de mediator. Dacă te duci într-o parte sau alta, înseamnă că ieși din limitele constituționale, iar Președintele Nicușor Dan nu a făcut asta, ceea ce este un lucru bun”, a punctat Grindeanu. Această abordare echilibrată a Cotroceniului este văzută de liderul PSD ca un factor de stabilitate, prevenind adâncirea crizelor politice și menținând dialogul între partenerii de guvernare.