Alexandru Rogobete avertizează: „Va exista un exod al medicilor fără precedent”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, avertizează că actuala formă a legii salarizării ar putea provoca plecarea unui număr mare de medici din România. El susține că reducerile de venituri ar afecta în special specialități precum ATI, medicina de urgență, chirurgia și cardiologia.
Rogobete spune că proiectul este „un dezastru” pentru sistemul sanitar și că efectele nu se vor vedea doar imediat, ci și pe termen mediu și lung.
Salariile unor medici ar putea scădea cu până la 4.000 de lei
Întrebat dacă legea salarizării va fi retrasă, așa cum solicită sindicatele, fostul ministru a spus că nu poate anticipa decizia, însă a criticat dur forma actuală a proiectului.
„E greu să vă spun dacă va fi sau nu retrasă. Cert este că varianta actuală a legii salarizării pentru sănătate este un dezastru”, a declarat Alexandru Rogobete.
Acesta susține că, în unele cazuri, veniturile medicilor ATI ar putea scădea cu sume cuprinse între 3.000 și 4.000 de lei.
„Nu este un dezastru doar pe termen scurt, ci pe termen mediu și lung. Imaginați-vă că salariile pentru medici ATI, de exemplu, scad între 3.000-4.000 lei în anumite situații”, a explicat fostul ministru.
„Va exista un exod al medicilor fără precedent”
Rogobete avertizează că scăderea veniturilor ar putea determina mulți medici să plece din țară, în special din specialitățile în care există deja un deficit mare de personal.
„Va exista un exod al medicilor din anumite specialități, ATI, urgență, chirurgie, cardiologie, fără precedent. Acest exod s-a oprit în ultima perioadă”, a declarat acesta.
Fostul ministru a amintit că, în ultimii ani, unii medici români care lucrau în Franța, Germania sau alte state au decis să revină în țară, atrași de salariile mai bune și de îmbunătățirea condițiilor de lucru.
„Români care au profesat în Franța, în Germania sau în alte țări au hotărât să se întoarcă acasă. Tocmai pentru că salarizarea era cât de cât în regulă, condițiile au început să fie mai bune. Oricum, cu această lege, exodul va continua și nu vom mai avea predictibilitate”, a spus Rogobete.
Pacienții riscă să nu mai aibă cine să îi opereze
Alexandru Rogobete atrage atenția că plecarea medicilor va afecta direct pacienții și activitatea spitalelor.
„Vor ajunge pacienții la spital și nu vor putea fi operați pentru că anestezistul este în Franța”, a avertizat fostul ministru.
El spune că nimeni nu contestă lipsa cronică de personal din sănătate, însă consideră că soluția nu este reducerea veniturilor angajaților.
Rogobete cere o reformă la Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Fostul ministru al Sănătății susține că reforma ar trebui să înceapă de la modul în care sunt finanțate spitalele. El afirmă că tarifele plătite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate ar trebui actualizate la costurile din 2026.
„Dacă premierul demis și-ar dori să facă cu adevărat o reformă, reforma ar fi la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Dacă ar crește tarifele și le-ar adapta la anul 2026, de exemplu, și spitalele ar fi plătite la costurile de astăzi, nu de acum 10 ani, automat acel procent se va reduce și lucrurile vor intra în normal”, a conchis Alexandru Rogobete.