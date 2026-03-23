Întreținerea plătită în rate în orașul lui Ilie Bolojan. Pensionarii îndură foamea și boala pentru a-și plăti facturile

Măsurile premierului Ilie Bolojan i-au adus în pragul disperării pe pensionarii din Oradea, acolo unde Bolojan a fost primar timp de 12 ani. Aceștia au început să plătească întreținerea în rate, după ce s-au trezit cu facturi și cu 17 la sută mai mari.

În plină iarnă, costurile au urcat brusc, iar încălzirea, care ar trebui să fie ceva firesc, începe să pară un lux.

Pentru o garsonieră, factura ajunge la 350-400 de lei, iar la un apartament cu două camere trece ușor de 600 de lei. Cei care locuiesc în apartamente mai mari, cu trei sau patru camere, pot ajunge chiar la 1000-1200 de lei doar pentru încălzire.

Bătrânii din Oradea au ajuns să își plătească întreținerea în rate

Dacă mai adaugi apa, gunoiul și curentul pe scară, suma totală pentru întreținere urcă frecvent la 800–1000 de lei sau chiar mai mult. Pentru mulți, asta înseamnă o parte serioasă din venitul lunar. Administratorii de bloc spun că oamenii sunt din ce în ce mai îngrijorați. Nu mai e vorba doar de nemulțumire, ci de calcule făcute la limită: cât pot plăti acum și ce rămâne pentru luna viitoare. Mulți aleg să achite doar o parte din sumă, încercând totuși să evite penalitățile.