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O tânără gravidă a murit din cauza unei infecții severe, după ce a fost trimisă acasă cu diagnosticul de „atac de panică”
Tână gravidă moartă
Publicat29 iun. 2026, 07:55
Actualizat29 iun. 2026, 08:05
Sursărealitatea.net
Acuzații grave după moartea unei tinere de 36 de ani, însărcinată în cinci luni cu gemeni. Familia susține că femeia a fost externată, deși avea dureri puternice, iar medicii au crezut că suferă un atac de panică. Ulterior, s-a stabilit că avea o infecție severă.
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