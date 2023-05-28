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Pensiile ar putea să întârzie în luna iunie - Care este motivul anunțat de președintele Casei Naționale de Pensii
Pensiile ar putea să întârzie în luna iunie - Care este motivul anunțat de președintele Casei Naționale de Pensii
Președintele Casei de Pensii a anunțat cum vor fi livrate pensiile în luna iunie.
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