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Pensiile ar putea să întârzie în luna iunie - Care este motivul anunțat de președintele Casei Naționale de Pensii

Pensiile ar putea să întârzie în luna iunie - Care este motivul anunțat de președintele Casei Naționale de Pensii

Pensiile ar putea să întârzie în luna iunie - Care este motivul anunțat de președintele Casei Naționale de Pensii

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 28 mai 2023, 10:03

Președintele Casei de Pensii a anunțat cum vor fi livrate pensiile în luna iunie. 

Președintele Casei de Pensii a anunțat cum vor fi livrate pensiile în luna iunie.

Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a anunțat în sâmbătă seara la o televiziune de știri cum vor veni pensiile în luna iunie.

"Noi avem o convenție încheiată cu Compania Națională Poșta Română unde avem niște termene foarte clare atât privind plata sumelor necesare pentru achitarea pensiilor către Compania Națională de Poștă, cât și achitarea acestor pensii către beneficiarii noștri, pensionari.

După cum bine știți începând cu prima zi a fiecărei luni, noi începem deja să achităm pensiile către pensionari. Într-adevăr este o situație excepțională generată de aceste zile.

Am luat legătura cu Directorul General al Companiei Naționale Poșta Română, Valentin Ștefan și mi-a garantat că pe data de 2 iunie, factorii poștali lucrează, astfel prima zi de achitare a pensiilor este de 2 iunie și după aceea, intrăm de pe 6 iunie, începem în calendarul normal prevăzut de convenția încheiată, de achitare a pensiilor", a anunțat Daniel Baciu.

Totodată, el a anunțat că pensiile care vor veni pe card, nu vor avea întârzieri.

"Aceste pensii achitate la cont se fac foarte repede, practic se fac pe cale electronică și aici nu avem absolut nici o întârziere. Într-o singură zi se achită toate pensiile pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată", a adăugat Președintele Casei de Pensii.

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