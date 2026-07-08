Un an de la crima care a îngrozit România. Emil Gânj e încă de negăsit: familia Andei trăiește sub protecția poliției

La un an de la crima care a zguduit localitatea Miheșu de Câmpie, Emil Gânj este în continuare căutat de autorități. Bărbatul figurează pe lista „Most Wanted” a Poliției Române, după ce a fost condamnat la închisoare pe viață pentru omor calificat, distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. Mandatul de executare a pedepsei a fost emis de Tribunalul Mureș pe 16 iunie 2026.
Crima din Miheșu de Câmpie
Anda Gyurca, o tânără de 23 de ani, a fost ucisă pe 8 iulie 2025, în propria locuință. Potrivit informațiilor prezentate în dosar și relatate de presa centrală, Emil Gânj ar fi intrat în casă cu un topor, încălcând ordinul de protecție emis anterior, a lovit victima de mai multe ori și apoi a incendiat locuința. După atac, bărbatul a fugit și nu a mai fost prins.
Cazul a atras atenția publică și prin faptul că victima ceruse anterior ajutorul autorităților, după episoade de violență și amenințări. În februarie 2024, polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu, iar Judecătoria Luduș a emis apoi un ordin de protecție pentru șase luni. Ulterior, ordinul a fost revocat, după ce victima a revenit asupra declarației inițiale și a cerut anularea măsurilor.
Episoadele de violență dinaintea crimei
În februarie 2025, cu câteva luni înainte de crimă, Emil Gânj a fost implicat într-un nou episod grav. Potrivit informațiilor apărute în presă, el ar fi incendiat casa Andei Gyurca și ar fi răpit-o pe tânără, ducând-o într-o zonă împădurită. După acest episod, Judecătoria Luduș a admis cererea Parchetului și a emis un nou ordin de protecție împotriva lui, valabil 12 luni. Tot în această perioadă, Gânj a fost trimis în judecată într-un dosar privind violența în familie și încălcarea ordinului de protecție. Pe numele lui fusese dispusă arestarea preventivă în lipsă încă din 23 februarie 2024, însă bărbatul nu a fost prins.
Condamnare pe viață și despăgubiri pentru familie
Emil Gânj a fost judecat în lipsă și condamnat la închisoare pe viață. Instanța a stabilit și despăgubiri morale pentru familia victimei, în valoare totală de 510.000 de euro. Hotărârea a devenit definitivă, iar autoritățile au emis mandatul de executare a pedepsei. În hotărârea instanței au fost reținute mai multe infracțiuni: omor calificat, distrugere prin incendiere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție. În urma contopirii pedepselor, cea mai grea sancțiune rămasă este detențiunea pe viață.
După crimă, cazul a dus și la verificări interne în Poliție. Șeful Poliției Române, Benone Matei, a declarat în noiembrie 2025 că managementul IPJ Mureș nu a supravegheat corespunzător cazul, deși acesta avea un risc major de escaladare. El a precizat că mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Emil Gânj în februarie 2024 nu a fost gestionat corect și că au fost dispuse cercetări prealabile pentru mai mulți polițiști.
Benone Matei a mai spus atunci că prioritatea autorităților rămâne prinderea fugarului și că au fost folosite resurse tehnice și umane pentru identificarea și localizarea lui. Cu toate acestea, la un an de la crimă, Emil Gânj continuă să fie de negăsit.
Emil Gânj, în continuare pe lista celor mai căutați
Potrivit Poliției Române, Emil Gânj este născut în Luduș, județul Mureș, are cetățenie română și domiciliul în Miheșu de Câmpie. El este căutat pentru executarea pedepsei cu închisoarea, după condamnarea la detențiune pe viață.