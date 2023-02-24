Final de drum pentru CFR Cluj în Conference League! Lazio s-a calificat în optimile competiției

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu Lazio, 0-0, în returul barajului pentru optimile Conference League, fiind eliminată. CFR Cluj a ratat calificarea la meciul cu numărul 100 în cupele europene.
În tur, Lazio s-a impus cu 1-0, datorită golului marcat de Ciro Immobile în ultimele secunde de prelungiri ale primei reprize, deși a jucat în inferioritate din minutul 15.
CFR Cluj a avut o prestație mai consistentă în meciul de pe teren propriu, dar numai până la marginea careului de 16m al adversarilor. În partida de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, elevii antrenați de Dan Petrescu nu au tras niciun șut pe poartă.
Lazio a trecut pe lângă gol în minutul 17, când Scuffet a respins mingea reluată de Luis Alberto la colţul scurt, cu capul, din centrarea lui Lazzari.
În partea a doua a meciului, același Luis Alberto a încercat să trimită de două ori mingea în popartă direct din corner, dar prima dată a fost scoasă din vinclu de Scuffet, iar a doua oară de Malele, de sub transversală.
În minutul 63 Scuffet a făcut din nou minuni, scoșând de două ori șuturile lui Vecino din 6m. CFR Cluj, aflată la meciul cu numărul 100 în cupele europene, a rămas în inferioritate în minutul 77, după ce Muhar a primit al doilea cartonaş galben.
CFR Cluj: Scuffet – Manea (84 – Braun), Kolinger, Burcă, Camora (C) – Deac (78 – Hoban), Cvek, Muhar, Krasniqi (84 – Petrila) – Malele (70 – Bîrligea), Janga (84 – Yeboah). Antrenor: Dan Petrescu
Lazio: Maximiano – Lazzari, Gila, Casale, Hysaj – Luis Alberto (76 – Cataldi), Vecino, Basic – Romero (66 – Cancellieri), Immobile (C), Anderson. Antrenor: Maurizio Sarri
Tragerea la sorţi a optimilor va avea loc vineri, de la ora 14:00, la Nyon. Capi de serie sunt câştigătoarele grupelor din Conference League: AZ Alkmaar (Ţările de Jos), Djurgarden (Suedia), Istanbul Başakşehir (Turcia), Nice (Franţa), Sivasspor (Turcia), Slovan Bratislava (Slovacia), Villarreal (Spania), West Ham (Anglia).
În cealaltă urnă vor fi câştigătoarele play-off-ului: Lazio, Sheriff Tiraspol (Rep. Moldova), AEK Larnaca (Cipru), Anderlecht (Belgia) / Ludogorets (Bulgaria), Basel (Elveţia) / Trabzonspor (Turcia), Fiorentina (Italia) / Braga (Portugalia), Gent (Belgia) / Qarabag (Azerbaidjan) și Lech (Polonia) / Bodo/Glimt (Norvegia).