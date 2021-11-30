Lionel Messi a câştigat pentru a şaptea oară „Balonul de Aur”

Fotbalistul argentinian Lionel Messi a câştigat pentru a şaptea oară trofeul „Balonul de Aur”. Premiul pentru cel mai bun jucător al anului a fost decernat, luni, la Paris, în cadrul galei organizate de revista France Football.

Messi (23 ani), care şi-a mărit astfel recordul de trofee pe care îl deţinea (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021), s-a impus în duelul său cu atacantul polonez Robert Lewandowski (Bayern Munchen) şi cu italianul de origine braziliană Jorginho (Chelsea).„Acest premiu îmi dă forţa pentru o nouă etapă, la un nou club. Mă bucur că mi-am văzut familia fericită în seara asta. Este un premiu individual, dar Copa America este un trofeu pentru o echipă. Vom face totul pentru a câştiga un nou trofeu cu Argentina”, a mai spus atacantul.În alegerea sud-americanului a cântărit mult şi câştigarea primului său trofeu cu echipa naţională, Copa American, în această vară, în Brazilia.Lewandowski a trebuit să se mulţumească în cadrul galei cu titlul de cel mai bun atacant (golgheter).Messi a fost protagonistul unui transfer istoric în această vară, de la FC Barcelona, clubul la care şi-a petrecut întreaga sa carieră de până atunci, la Paris Saint-Germain. Sud-americanul a reuşit să obţină în sezonul trecut doar un trofeu cu Barca, şi anume Copa del Rey, pe lângă titlul de golgheter din La Liga, mai notează sursa citată de Agerpres.De remarcat că marele său rival Cristiano Ronaldo (locul 6) nu figurează pe podiumul trofeului pentru prima oară din 2010.Clasamentul „Balonului de Aur”

Sursa: Libertatea Zilei