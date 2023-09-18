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Sorana Cîrstea urcă din nou în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea urcă din nou în clasamentul WTA

Sorana Cîrstea urcă din nou în clasamentul WTA

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 18 sept. 2023, 09:12

Jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA

Sorana Cîrstea este jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea aflându-se pe locul 25, în urcare o poziţie, cu 1760 puncte.

În clasamentul WTA dat publicităţii luni, Irina Begu a coborât 12 locuri şi este pe locul 61, cu 948 puncte, potrivit realitateasportiva.net

Şi Ana Bogdan este în coborâre, fiind pe locul 71 (coborâre de 9 locuri), cu 847 puncte.

După ce a coborât 9 locuri, Jaqueline Cristian a ieşit din Top 100 şi este pe 107, cu 657 puncte.

Miriam Bulgaru, în schimb, a urcat 18 locuri, fiind pe 183, cu 407 puncte.

În Top 200 se mai află Gabriela Ruse, pe 185 (coborâre 7 locuri), cu 399 puncte, şi Irina Bara, pe locul 184 (coborâre 4 locuri), cu 389 puncte.

Suspendată patru ani pentru dopaj, Simona Halep nu mai figurează în clasamentul WTA.

Lider al clasamentului WTA este belarusa Arina Sabalenka, cu 9266 puncte, urmată de Iga Swiatek, care are 8195 puncte.

Pe locul trei se află Coco Gauff, cu 6165 puncte.

Sursa: Newsinn

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