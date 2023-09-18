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Sport· 1 min citire
Sorana Cîrstea urcă din nou în clasamentul WTA
Sorana Cîrstea urcă din nou în clasamentul WTA
Jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA
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