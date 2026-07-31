Zi de doliu în fotbalul mondial! Franco Baresi, legenda lui AC Milan și a naționalei Italiei, a murit

Lumea fotbalului este în doliu după moartea unuia dintre cei mai mari fundași din istorie. Franco Baresi, simbol al clubului AC Milan și fost căpitan al naționalei Italiei, s-a stins din viață la vârsta de 66 de ani, după o perioadă în care s-a confruntat cu probleme grave de sănătate.
AC Milan și fotbalul italian pierd o adevărată legendă
Franco Baresi a rămas în istorie drept unul dintre cei mai valoroși fundași ai tuturor timpurilor. Clubul AC Milan a confirmat decesul fostului căpitan, care și-a dedicat întreaga carieră formației rossonere și a devenit unul dintre cele mai respectate nume din fotbalul mondial.
Dispariția sa vine la doar câteva zile după ce clubul italian fusese nevoit să dezmintă zvonurile false privind moartea fostului internațional, precizând atunci că acesta trecea printr-o perioadă delicată din punct de vedere medical.
O carieră impresionantă petrecută la AC Milan
Născut la Travagliato, pe 8 mai 1960, Franco Baresi și-a legat întreaga carieră de AC Milan. Între 1977 și 1997 a disputat peste 700 de meciuri în tricoul rossonerilor, devenind unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului.
Supranumit „Il Capitano”, Baresi a purtat ani la rând banderola de căpitan și a contribuit decisiv la una dintre cele mai glorioase perioade din istoria lui Milan.
În palmaresul său se regăsesc:
șase titluri de campion al Italiei;
trei Cupe ale Campionilor Europeni (actuala Liga Campionilor);
două Cupe Intercontinentale;
numeroase alte trofee interne și internaționale.
Campion mondial cu Italia și vicecampion în 1994
La nivel internațional, Franco Baresi a bifat 81 de selecții pentru reprezentativa Italiei și a făcut parte din lotul care a cucerit Cupa Mondială din 1982.
Ulterior, a fost unul dintre liderii echipei care a ajuns în finala Campionatului Mondial din 1994, pierdută dramatic în fața Braziliei după executarea loviturilor de departajare.
Performanțele sale individuale au fost recunoscute la nivel mondial. A ocupat locul secund în clasamentul Balonului de Aur din 1989, a fost inclus în celebra listă FIFA 100 și, ulterior, în Hall of Fame-ul fotbalului italian.
A redefinit rolul fundașului modern
Franco Baresi nu a fost doar un excelent apărător, ci și unul dintre pionierii fotbalului modern. Elegant, inteligent tactic și extrem de sigur în posesia mingii, italianul a schimbat modul în care era privit rolul libero-ului.
Deși măsura doar 1,76 metri, compensa prin anticipație, plasament și capacitatea de a construi fazele încă din apărare, devenind o sursă de inspirație pentru generațiile următoare de fundași, inclusiv pentru Paolo Maldini.
Ultima luptă
În august 2025, AC Milan anunța că fostului căpitan îi fusese descoperit un nodul pulmonar, care a fost îndepărtat prin intervenție chirurgicală. Ulterior, Franco Baresi a urmat un tratament cu imunoterapie și a continuat să fie susținut de club și de fanii rossoneri.
Moartea sa lasă un gol uriaș în fotbalul italian și mondial, iar numele lui Franco Baresi va rămâne pentru totdeauna sinonim cu eleganța, loialitatea și excelența în sport.