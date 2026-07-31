Fotbal: O asociaţie franceză anticorupţie a depus plângere împotriva proiectului FIFA

Publicat 31 iul. 2026, 10:52 Sursă realitatea.net

Asociaţia franceză 'AC!! Anti-Corruption' a depus o plângere împotriva unor persoane necunoscute la Parchetul Naţional Financiar (PNF), invocând acuzaţii de 'corupţie' şi 'abuz de încredere', în urma anunţului FIFA privind planurile de a crea o entitate comercială deschisă investitorilor privaţi, relatează AFP, citând surse apropiate dosarului.

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