Descoperire arheologică uriașă. Cum se trăia în România acum 6.000 de ani: fără lideri, fără elite, sistem social egalitar

O descoperire arheologică făcută în nord-estul României a atras atenția cercetătorilor din întreaga lume și a declanșat o nouă dezbatere în comunitatea științifică. Este vorba despre o structură impresionantă, veche de aproximativ 6.000 de ani, care ar putea schimba modul în care este înțeleasă organizarea socială a primelor comunități din Europa.

Totul pornește de la ideea că această construcție nu pare să fi aparținut unui lider sau unei elite, ci ar fi fost folosită de întreaga comunitate, într-un sistem social mult mai egalitar decât se credea până acum.

O clădire uriașă, diferită de tot ce s-a găsit până acum

Descoperirea a fost făcută în situl arheologic de la Stăuceni–Holm, unde cercetătorii au identificat o structură de aproximativ 350 de metri pătrați, o dimensiune considerată excepțională pentru perioada respectivă, scrie Plos One .

Comparativ, locuințele obișnuite din aceeași zonă și epocă aveau între 70 și 120 de metri pătrați, ceea ce face ca noua construcție să iasă clar din tiparul cunoscut.

Poziționarea ei ridică și mai multe semne de interes: clădirea a fost amplasată strategic, în apropierea ceea ce pare să fi fost intrarea principală în așezare, sugerând un rol central în viața comunității.

Fără urme de locuire: indicii că nu era casa unui conducător

Ceea ce i-a surprins pe arheologi nu este doar dimensiunea construcției, ci mai ales ceea ce lipsește din interiorul ei.

În mod obișnuit, locuințele din acea perioadă prezintă urme clare de viață domestică: cuptoare, gropi de depozitare sau obiecte de uz casnic. În acest caz, însă, astfel de elemente nu au fost descoperite.

În schimb, au fost identificate o fundație solidă, urme de stâlpi de susținere și un strat gros de lut la nivelul podelei, ceea ce indică o construcție durabilă, dar cu o funcție diferită de cea rezidențială.

Această combinație de indicii i-a determinat pe cercetători să ia în calcul o ipoteză diferită de scenariile obișnuite: structura nu era o casă, ci un spațiu colectiv.

Concluziile apar într-un studiu științific menționat de Phys.org și preluat ulterior de mai multe publicații internaționale.

O civilizație fără lideri? Ipoteza care schimbă perspectiva istorică

Descoperirea se leagă direct de unul dintre cele mai dezbătute subiecte din arheologie: modul în care era organizată cultura Cucuteni–Trypillia, considerată una dintre cele mai avansate civilizații preistorice din Europa.

Această cultură a existat între aproximativ 5000 și 3500 î.Hr . și este cunoscută pentru așezările sale mari, planificate și surprinzător de complexe pentru epoca respectivă.

Până în prezent, nu au fost identificate dovezi clare ale existenței unei elite conducătoare — nu au fost descoperite palate, morminte regale sau alte structuri care să indice o ierarhie rigidă.

Noua descoperire din România întărește o ipoteză deja discutată în mediul academic: aceste comunități ar fi putut funcționa fără un sistem de conducere centralizat, bazat pe lideri.

Un posibil centru de decizie al comunității

Potrivit cercetătorilor, structura ar fi putut avea rolul unui spațiu de adunare, unde membrii comunității luau decizii importante, organizau activități sau desfășurau ritualuri.

Amplasarea sa, în apropierea intrării în așezare, sugerează că nu era o construcție marginală, ci un punct simbolic și funcțional al vieții sociale.

Dacă această interpretare se confirmă, ar însemna că unele dintre cele mai vechi comunități europene cunoscute nu se bazau pe ierarhii clasice, ci pe forme de organizare colectivă, mult mai complexe decât se presupunea anterior.