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Traian Băsescu: Drona trebuia doborâtă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit

Traian Băsescu: Drona trebuia doborâtă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit

Traian Băsescu: Drona trebuia doborâtă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit

Realitatea de Calarasi
Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 25 nov. 2025, 14:21

Fostul șef de stat a catalogat ca fiind „caraghioasă” atitudinea autorităților de a spune că au ridicat de la sol avioane de luptă, precizând că ar însemna ceva dacă ar exista și un rezultat concret al acestor acțiuni.

Fostul șef de stat a catalogat ca fiind „caraghioasă” atitudinea autorităților de a spune că au ridicat de la sol avioane de luptă, precizând că ar însemna ceva dacă ar exista și un rezultat concret al acestor acțiuni.

„Cât timp nu vom reacționa corespunzător situației de încălcare ilegală a spațiului aerian o să avem tipul acesta de șicanare. Drona trebuia doborâtă.

(...) Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit tipul acesta de activitate indiferent de unde vin dronele. Odată intrate în spațiul aerian românesc ele ar trebui doborâte pentru a proba că avem capacitatea să o facem.

Spunem la televizor: am ridicat F16, am ridicat eurofighter ca și cum le-am ridicat noi cu brațele, dar asta e o atitudine caraghioasă, nu îmi spune nimic mie ca pensionar, ca cetățean faptul că eroii militari au ridicat avioanele. Mi-ar spune ceva dacă aș afla că o dronă intrată ilegal a fost doborâtă”, a declarat Traian Băsescu.

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