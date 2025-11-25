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Politica· 1 min citire
Traian Băsescu: Drona trebuia doborâtă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit
Traian Băsescu: Drona trebuia doborâtă. Îmi pare inadmisibil că tolerăm la nesfârșit
Fostul șef de stat a catalogat ca fiind „caraghioasă” atitudinea autorităților de a spune că au ridicat de la sol avioane de luptă, precizând că ar însemna ceva dacă ar exista și un rezultat concret al acestor acțiuni.
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