Antrenor de baschet, mort după ce a făcut stop cardio-respirator în timpul unui meci de baschet

Tragedie, astăzi după-amiază, la un meci de baschet disputat la Focșani. Antrenorul echipei de baschet U16 de la Academia Phoenix Galați, Dalibor Destanovic, de origine sârbă, a făcut stop cardio-respirator în sala Liceului cu Program Sportiv din Focșani. În sala de sport avea loc un meci între echipele de baschet U16 din Focșani și Galați. La fața locului a ajuns un echipaj de ambulanță, care a preluat bărbatul, în vârstă de 44 de ani, de origine sârbă. El a fost transportat la Spitalul Județean ”Sf. Pantelimon” Focșani. Cadrele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă fără rezultat, fiind declarat decesul antrenorului echipei gălățene.”La ora 16.01, SAJ Vrancea a primit o solicitare pentru un bărbat de 44 de ani, inconștient, la sala de sport a Liceului Sportiv Focșani. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgență tip B 2 cu asistent și a preluat un pacient aflat în stop cardio-respirator. Se încep manevrele de resuscitare cardio-respirator avansate, continuate și pe timpul transportului, pacientul fiind predat la UPU Focșani.”, a transmis SAJ Vrancea. "Astăzi, ora 16.02, la o unitate școlară din municipiul Focșani, unde avea loc o competiție națională de baschet, us-a solicitat intervenția ambulanței prin SNUAU 112 pentru un bărbat, în vârstă de 45 ani. Bărbatul a fost preluat în stare de inconștiență și transportat la U.P.U. din cadrul Spitalului Județean Focșani, ulterior fiind constatat decesul acestuia. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, urmând a fi stabilite cu exactitate împrejurările în care a intervenit decesul", a transmis și IPJ Vrancea.În cauză a fost deschis un dosar penal de moarte suspectă.Dalibor Destanović făcea parte din echipa de antrenori a Academiei Phoenix Galați din 2016, fiind coordonatorul programului nostru de juniori. Are o experiență vastă ca jucător, bifând 21 de sezoane ca sportiv profesionist, după ce a început să practice baschetul la vârsta de 11 ani. Sursa: Realitatea de Galati