Ce se întâmplă dacă spargi un produs într-un magazin, din greșeală. Ești obligat sau nu să achiți contravaloarea? Legea spune clar!

Scris de Realitatea de Calarasi Publicat: 17 mai 2023, 08:25

Ai avut vreodată experiența de a sparge accidental ceva într-un magazin sau de a fi martor la o astfel de situație? Ei bine în cazul în care un client cauzează deteriorarea unui produs din greșeală, nu trebuie să se simtă presat să-l plătească imediat. Ce ar trebui făcut într-o astfel de situație și ce responsabilități revin clientului?

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