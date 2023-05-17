Ce se întâmplă dacă spargi un produs într-un magazin, din greșeală. Ești obligat sau nu să achiți contravaloarea? Legea spune clar!

Ai avut vreodată experiența de a sparge accidental ceva într-un magazin sau de a fi martor la o astfel de situație? Ei bine în cazul în care un client cauzează deteriorarea unui produs din greșeală, nu trebuie să se simtă presat să-l plătească imediat. Ce ar trebui făcut într-o astfel de situație și ce responsabilități revin clientului?
Oricui i se poate întâmpla să spargă accidental o sticlă de vin sau să răstoarne un alt produs într-un supermarket. Cu toate acestea, întreaga vină nu poate fi atribuită exclusiv clientului. Prin urmare, nu este necesar să te grăbești să plătești imediat daunele.
În cazul în care ai atins accidental o sticlă și aceasta s-a spart, verifică în primul rând dacă există o bară de protecție. Din punct de vedere legal, este absolut necesar ca raionul cu băuturi să fie echipat cu astfel de bare pentru a menține produsele stabilizate. Absența acestor bare poate duce la accidente, cum ar fi spargerea sticlelor. În acest caz, responsabilitatea revine lucrătorului comercial, nu clientului.
Potrivit legii referitoare la amplasarea mărfurilor, există anumite standarde care trebuie respectate în ceea ce privește distanța dintre rafturi. Astfel, cu cât suprafața magazinului este mai mare, cu atât crește și distanța dintre rafturi, după cum urmează:
- 1,4 m pentru suprafețe de până la 100 m²
- 1,6 m pentru suprafețe de 100-150 m²
- 2 m pentru suprafețe de 150-400 m²
- 2,5 m pentru suprafețe mai mari de 400 m²
Ce este de făcut dacă s-a întâmplat accidentul
Dacă ți se solicită să plătești daune pentru produsele sparte, solicită cartea de reclamații. Detaliază înregistrarea acolo despre modul în care s-a produs incidentul. În cazul în care nu se ajunge la o soluție satisfăcătoare, poți contacta în orice moment Agenția pentru Protecția Consumatorilor pentru a clarifica situația.
De ce sunt unele produse din magazine încuiate în cutii speciale
Această strategie este utilizată de marile lanțuri de magazine și poate fi întâlnită și în unele farmacii, în special în locurile unde clienții au acces la rafturile cu produse. Scopul real al acestei metode este de a descuraja hoții din magazine. De aceea, în cazul în care nu există cutiuțe speciale pentru a închide produsele, este frecvent întâlnită prezența ambalajelor goale pe rafturi, în special pentru produsele de mici dimensiuni, cum ar fi cremele de față, produsele pentru manichiură sau alte produse care pot fi ușor scoase din ambalaj.
Printre produsele care sunt cel mai des furate se numără: țigările, băuturile alcoolice, cafeaua instant, produsele cosmetice, teste de sarcină și periuțele de dinți electrice.