Incident grav pe circuitul Nürburgring: un pilot a murit, alți șase au fost răniți

Pilotul de curse Juha Miettinen a decedat, iar şase piloţi au fost răniţi în urma unui accident produs sâmbătă în cadrul calificărilor pentru cursa de 24 de ore de la Nürburgring (Germania), au anunţat organizatorii citați de Reuters, informează News.ro.

Miettinen avea 66 de ani și conducea un BMW 325i. Accidentul s-a produs la începutul competiţiei.

„În timpul primei curse din cadrul calificărilor pentru ADAC 24h Nürburgring, a avut loc un accident grav în care au fost implicaţi şapte concurenţi, în primele etape ale cursei”, au declarat oficialii circuitului Nürburgring într-un comunicat.

„În ciuda sosirii imediate a echipajelor de urgenţă, medicii nu au reuşit să-l salveze pe şoferul implicat, Juha Miettinen (BMW 325i, nr. 121), după ce acesta a fost scos din vehicul. Şoferul a decedat la Centrul Medical, după ce toate încercările de resuscitare s-au dovedit a fi fără succes”, conform sursei citate.

Alți 6 piloţi răniți în accident au fost transportaţi la spital cu leziuni care nu le puneau viaţa în pericol.

Organizatorii au declarat că nu vor relua cursa sâmbătă seara şi că duminică, în timpul formării grilei de start, se va ţine un minut de reculegere.